Цікавий тест з ПДР: хто поступиться при розвороті та повороті

Хто пропускає? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв має дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації на перехресті?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Водії мають розʼїхатися за домовленістю.

Розбір задачі

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На перехресті водій жовтого автомобіля виконує розворот. Водночас водій синьої машини повертає ліворуч. Траєкторії руху транспортних засобів перетинаються.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

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"Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього і виконують розворот".

Правильна відповідь

№1

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