Цікавий тест з ПДР: хто поступиться при розвороті та повороті

Тест ПДР про розворот та лівий поворот — хто кому поступиться
Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 19:45
Хто пропускає? Малюнок: Exist.ua
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв має дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації на перехресті?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
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Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Водії мають розʼїхатися за домовленістю.
Розбір задачі
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На перехресті водій жовтого автомобіля виконує розворот. Водночас водій синьої машини повертає ліворуч. Траєкторії руху транспортних засобів перетинаються.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
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"Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього і виконують розворот".
Правильна відповідь
№1
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