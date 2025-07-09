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Головна Авто Тест ПДР про розворот та лівий поворот — хто кому поступиться

Тест ПДР про розворот та лівий поворот — хто кому поступиться

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 19:45
Цікавий тест з ПДР: хто поступиться при розвороті та повороті
Хто пропускає? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв має дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації на перехресті?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Водії мають розʼїхатися за домовленістю.

Розбір задачі

Тест ПДР про розворот та лівий поворот — хто кому поступиться - фото 1

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На перехресті водій жовтого автомобіля виконує розворот. Водночас водій синьої машини повертає ліворуч. Траєкторії руху транспортних засобів перетинаються.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

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"Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються попереду нього і виконують розворот".

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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