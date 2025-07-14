Тест ПДД для опытных водителей: кто проедет первым

Тест ПДД для внимательных — кто проедет перекресток первым
Задача по теме о проезде перекрестков и на знание общих положений ПДД. Кто из водителей первым проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель желтого такси.
- Водитель зеленого автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке водитель такси поворачивает налево, а водители красного и желтого автомобилей проезжают прямо.
На перекрестке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Но это не перекресток равнозначных дорог, поскольку водитель красного авто выезжает с грунтовой, а значит, второстепенной дороги, поэтому проедет участок последним.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаком приоритета. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".
Водитель зеленого автомобиля обязан уступить дорогу желтой машине, ведь водитель такси приближается к нему с правой стороны.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ
№2
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