Тест ПДД для опытных водителей: кто проедет первым

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков и на знание общих положений ПДД. Кто из водителей первым проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого такси. Водитель зеленого автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке водитель такси поворачивает налево, а водители красного и желтого автомобилей проезжают прямо.

На перекрестке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Но это не перекресток равнозначных дорог, поскольку водитель красного авто выезжает с грунтовой, а значит, второстепенной дороги, поэтому проедет участок последним.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаком приоритета. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

Водитель зеленого автомобиля обязан уступить дорогу желтой машине, ведь водитель такси приближается к нему с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№2

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