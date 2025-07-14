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Главная Авто Тест ПДД для внимательных — кто проедет перекресток первым

Тест ПДД для внимательных — кто проедет перекресток первым

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 19:45
Тест ПДД для опытных водителей: кто проедет первым
Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков и на знание общих положений ПДД. Кто из водителей первым проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель желтого такси.
  3. Водитель зеленого автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в якому порядку розʼїдуться водії на перехресті?

На перекрестке водитель такси поворачивает налево, а водители красного и желтого автомобилей проезжают прямо.

На перекрестке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Но это не перекресток равнозначных дорог, поскольку водитель красного авто выезжает с грунтовой, а значит, второстепенной дороги, поэтому проедет участок последним.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаком приоритета. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

Водитель зеленого автомобиля обязан уступить дорогу желтой машине, ведь водитель такси приближается к нему с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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