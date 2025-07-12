Быстрый тест ПДД: кто должен уступить на круге

Кто пропускает? Рисунок: Autokult.

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Autokult.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

На круговом перекрестке водитель желтого автомобиля заезжает на правую полосу, а водитель красной машины на круге перестраивается с левой на правую полосу.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, уже движущимся по кругу".

Следовательно, преимущество имеет водитель красного автомобиля, а водитель желтого обязан уступить.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: