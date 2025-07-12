Быстрый тест ПДД: кто должен уступить на круге

Экспресс-тест ПДД — кто должен уступить на круге
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Autokult.
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
Разбор задачи
На круговом перекрестке водитель желтого автомобиля заезжает на правую полосу, а водитель красной машины на круге перестраивается с левой на правую полосу.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, уже движущимся по кругу".
Следовательно, преимущество имеет водитель красного автомобиля, а водитель желтого обязан уступить.
Правильный ответ
№2
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