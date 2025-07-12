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Головна Авто Експрес-тест ПДР — хто має поступитися на колі

Експрес-тест ПДР — хто має поступитися на колі

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 11:25
Швидкий тест ПДР: хто має поступитися на колі
Хто пропускає? Малюнок: Autokult.

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв зобовʼязаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Autokult.

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв має перевагу на колі?

На круговому перехресті водій жовтого автомобіля заїжджає на праву смугу, а водій червоної машини на колі перестроюється з лівої на праву смугу.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Отже, перевагу має водій червоного автомобіля, а водій жовтого зобовʼязаний поступитися.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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