Швидкий тест ПДР: хто має поступитися на колі

Хто пропускає? Малюнок: Autokult.

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв зобовʼязаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Autokult.

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

На круговому перехресті водій жовтого автомобіля заїжджає на праву смугу, а водій червоної машини на колі перестроюється з лівої на праву смугу.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Отже, перевагу має водій червоного автомобіля, а водій жовтого зобовʼязаний поступитися.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: