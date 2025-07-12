Швидкий тест ПДР: хто має поступитися на колі

Експрес-тест ПДР — хто має поступитися на колі
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв зобовʼязаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Autokult.
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
Розбір задачі
На круговому перехресті водій жовтого автомобіля заїжджає на праву смугу, а водій червоної машини на колі перестроюється з лівої на праву смугу.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".
Отже, перевагу має водій червоного автомобіля, а водій жовтого зобовʼязаний поступитися.
Правильна відповідь
№2
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