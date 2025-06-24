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Головна Авто Тест ПДР для розумних водіїв — як проїхати перехрестя

Тест ПДР для розумних водіїв — як проїхати перехрестя

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 20:40
Тест ПДР для грамотних водіїв: як проїхати перехрестя
Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача на знання наказових дорожніх знаків. Який з напрямків руху дозволений водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Напрямок А.
  2. Усі напрямки, окрім Г.
  3. Усі напрямки, окрім А.
  4. Напрямок Г.
  5. Напрямки А та В.
  6. Напрямки Б та В.

Розбір задачі

Тест з ПДП: куди дозволено їхати водію жовтого авто?

На перехресті водієві жовтого автомобіля пропонують кілька напрямків для подальшого руху: поворот праворуч (А), поворот ліворуч (Б), розворот (В) та поворот ліворуч в іншому місці (Г).

На малюнку зображені дві окремі проїзні частини та два перехрестя. Перед першим перехрестям встановлено знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу", який, звичайно не забороняє рух по жодному з напрямків, та наказовий знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", що дозволяє їхати лише у вказаних напрямках.

Важливий нюанс: знак 4.4 діє лише не перехрестя, перед яким встановлений. Тобто поворот праворуч (А) він дозволяє, а ліворуч (Г) — забороняє. Але він жодним чином не впливає на напрямки наступного перехрестя — ліворуч (Б) та розворот (В).

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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