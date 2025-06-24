Тест ПДР для грамотних водіїв: як проїхати перехрестя

Тест ПДР для розумних водіїв — як проїхати перехрестя
Задача на знання наказових дорожніх знаків. Який з напрямків руху дозволений водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Напрямок А.
- Усі напрямки, окрім Г.
- Усі напрямки, окрім А.
- Напрямок Г.
- Напрямки А та В.
- Напрямки Б та В.
Розбір задачі
На перехресті водієві жовтого автомобіля пропонують кілька напрямків для подальшого руху: поворот праворуч (А), поворот ліворуч (Б), розворот (В) та поворот ліворуч в іншому місці (Г).
На малюнку зображені дві окремі проїзні частини та два перехрестя. Перед першим перехрестям встановлено знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу", який, звичайно не забороняє рух по жодному з напрямків, та наказовий знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", що дозволяє їхати лише у вказаних напрямках.
Важливий нюанс: знак 4.4 діє лише не перехрестя, перед яким встановлений. Тобто поворот праворуч (А) він дозволяє, а ліворуч (Г) — забороняє. Але він жодним чином не впливає на напрямки наступного перехрестя — ліворуч (Б) та розворот (В).
Правильна відповідь
№2
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