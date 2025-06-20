Тест ПДР: куди можна буксирувати авто з причепом

Куди дозволений рух? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про буксирування та експлуатацію транспортних складів. За якими напрямками можуть проїхати водії зчеплених автомобілів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Прямо. Ліворуч. Проїзд заборонений в усіх напрямках.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля буксує сірий автомобіль з причепом. Спочатку варто зʼясувати, чи дозволено це в принципі, адже щодо цього питання плутаються багато водіїв.

Читаємо пункт 23.1 ПДР:

"Буксирування повинно виконуватися механічним транспортним засобом без причепа і з технічно справними зчіпними пристроями як у буксированого транспортного засобу, так і у транспортного засобу, що буксирує".

Тобто жодних заборон на буксування у водія червоного автомобіля немає, попри причеп на сірому авто. Якби причеп був на червоній машині, то така конфігурація була б заборонена.

На шляху до руху прямо встановлено дорожній знак 3.4 "Рух з причепом заборонено", який не дозволяє проїзд вантажним автомобілям та тракторам з причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів.

Тобто у зображеній дорожній ситуації автомобілі можуть проїхати лише ліворуч.

Правильна відповідь

№3

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