Тест ПДР про поворот ліворуч: хто з водіїв порушує правила

Хто порушник? Фото: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку та про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушує правила, повертаючи ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

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Водії червоного та синього автомобілів виїжджають з односторонньої дороги, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що в зображеній ситуації вони можуть знаходитися на обох смугах. А далі все залежатиме від їхніх дій.

Водій червоного автомобіля намагається повернути ліворуч, перебуваючи у правій смузі, чим порушує правила.

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Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Перед виїздом встановлений ще один важливий знак 5.15 "Виїзд на дорогу з реверсивним рухом". Це особливий режим організації дорожнього руху, при якому напрямок руху по певних смугах проїзної частини може змінюватися на протилежний залежно від часу доби або інших факторів. Межі смуг руху, на яких здійснюється реверсивне регулювання, позначає дорожня розмітка 1.9.

Водій синього автомобіля націлився повернути якраз на смугу реверсивного руху, а це також заборонено правилами.

Річ у тім, що при повороті ліворуч або праворуч водієві слід рухатися таким чином, щоб виключити виїзд на будь-яку реверсивну смугу, позаяк до першого реверсивного світлофора він не може знати, чи дозволено йому її займати.

Читаємо пункт 11.12 ПДР:

"Водій, який здійснює поворот на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, може перестроюватися на неї тільки після проїзду реверсивного світлофора з сигналом, що дозволяє рух".

Правильна відповідь

№3

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