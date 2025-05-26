Тест ПДД о повороте налево: кто из водителей нарушает правила

Кто нарушитель? Фото: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушает правила, поворачивая налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Водители красного и синего автомобилей выезжают с односторонней дороги, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что в изображенной ситуации они могут находиться на обеих полосах. А дальше все будет зависеть от их действий.

Водитель красного автомобиля пытается повернуть налево, находясь в правой полосе, чем нарушает правила.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Перед выездом установлен еще один важный знак 5.15 "Выезд на дорогу с реверсивным движением". Это особый режим организации дорожного движения, при котором направление движения по определенным полосам проезжей части может меняться на противоположное в зависимости от времени суток или других факторов. Границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование, обозначает дорожная разметка 1.9.

Водитель синего автомобиля нацелился повернуть как раз на полосу реверсивного движения, а это также запрещено правилами.

Дело в том, что при повороте налево или направо водителю следует двигаться таким образом, чтобы исключить выезд на любую реверсивную полосу, так как до первого реверсивного светофора он не может знать, разрешено ли ему ее занимать.

Читаем пункт 11.12 ПДД:

"Водитель, осуществляющий поворот на дорогу, имеющую полосу для реверсивного движения, может перестраиваться на нее только после проезда реверсивного светофора с сигналом, разрешающим движение".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: