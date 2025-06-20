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Главная Авто Хитрый тест ПДД — куда можно буксировать авто с прицепом

Хитрый тест ПДД — куда можно буксировать авто с прицепом

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 06:45
Тест ПДД: куда можно буксировать авто с прицепом
Куда разрешено движение? Рисунок: Exist.ua
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача на знание дорожных знаков и по теме о буксировке и эксплуатации транспортных составов. По каким направлениям могут проехать водители сцепленных автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Прямо и налево.
  2. Прямо.
  3. Налево.
  4. Проезд запрещен во всех направлениях.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди дозволено буксирувати авто?

На перекрестке водитель красного автомобиля буксует серый автомобиль с прицепом. Сначала стоит выяснить, разрешено ли это в принципе, ведь в этом вопросе путаются многие водители.

Читаем пункт 23.1 ПДД:

"Буксировка должна выполняться механическим транспортным средством без прицепа и с технически исправными сцепными устройствами как у буксируемого транспортного средства, так и у буксирующего транспортного средства".

То есть никаких запретов на буксировку у водителя красного автомобиля нет, несмотря на прицеп на сером авто. Если бы прицеп был на красной машине, то такая конфигурация была бы запрещена.

На пути к движению прямо установлен дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено", который не позволяет проезд грузовым автомобилям и тракторам с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств.

То есть в изображенной дорожной ситуации автомобили могут проехать только налево.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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