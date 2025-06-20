Хитрый тест ПДД — куда можно буксировать авто с прицепом
Задача на знание дорожных знаков и по теме о буксировке и эксплуатации транспортных составов. По каким направлениям могут проехать водители сцепленных автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Прямо и налево.
- Прямо.
- Налево.
- Проезд запрещен во всех направлениях.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красного автомобиля буксует серый автомобиль с прицепом. Сначала стоит выяснить, разрешено ли это в принципе, ведь в этом вопросе путаются многие водители.
Читаем пункт 23.1 ПДД:
"Буксировка должна выполняться механическим транспортным средством без прицепа и с технически исправными сцепными устройствами как у буксируемого транспортного средства, так и у буксирующего транспортного средства".
То есть никаких запретов на буксировку у водителя красного автомобиля нет, несмотря на прицеп на сером авто. Если бы прицеп был на красной машине, то такая конфигурация была бы запрещена.
На пути к движению прямо установлен дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено", который не позволяет проезд грузовым автомобилям и тракторам с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств.
То есть в изображенной дорожной ситуации автомобили могут проехать только налево.
Правильный ответ
№3
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