Тест ПДД: куда можно буксировать авто с прицепом

Куда разрешено движение? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о буксировке и эксплуатации транспортных составов. По каким направлениям могут проехать водители сцепленных автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Прямо и налево. Прямо. Налево. Проезд запрещен во всех направлениях.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля буксует серый автомобиль с прицепом. Сначала стоит выяснить, разрешено ли это в принципе, ведь в этом вопросе путаются многие водители.

Читаем пункт 23.1 ПДД:

"Буксировка должна выполняться механическим транспортным средством без прицепа и с технически исправными сцепными устройствами как у буксируемого транспортного средства, так и у буксирующего транспортного средства".

То есть никаких запретов на буксировку у водителя красного автомобиля нет, несмотря на прицеп на сером авто. Если бы прицеп был на красной машине, то такая конфигурация была бы запрещена.

На пути к движению прямо установлен дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено", который не позволяет проезд грузовым автомобилям и тракторам с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств.

То есть в изображенной дорожной ситуации автомобили могут проехать только налево.

Правильный ответ

№3

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