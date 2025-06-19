Тест ПДР про поворот праворуч: хто порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Кому з водіїв дозволений поворот праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Водію легкового автомобіля. Водію вантажівки. Обом водіям дозволений. Обом водіям заборонений.

Розбір задачі

На перехресті водії червоного легкового автомобіля та вантажівки мають намір повернути праворуч.

Перед перехрестям встановлені дорожні знаки 2.3 "Головна дорога", який у жодному разі не забороняє поворот, та 4.20.1 "Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами".

Останній знак показує дозволений напрямок руху транспортних засобів з розпізнавальними знаками "Знак небезпеки" та "Табличка оранжевого кольору".

На вантажівці є оранжева табличка. Згідно зі знаком, водій вантажного автомобіля має їхати лише прямо, а отже, повертати праворуч на перехресті йому заборонено.

Водій червоного автомобіля також не може повернути праворуч, адже планує виконати цей маневр з лівої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку ".

Правильна відповідь

№4

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