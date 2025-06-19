Тест ПДР про поворот праворуч: хто порушує правила

Тест ПДР — хто порушує правила, повертаючи праворуч
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Кому з водіїв дозволений поворот праворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Водію легкового автомобіля.
- Водію вантажівки.
- Обом водіям дозволений.
- Обом водіям заборонений.
Розбір задачі
На перехресті водії червоного легкового автомобіля та вантажівки мають намір повернути праворуч.
Перед перехрестям встановлені дорожні знаки 2.3 "Головна дорога", який у жодному разі не забороняє поворот, та 4.20.1 "Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами".
Останній знак показує дозволений напрямок руху транспортних засобів з розпізнавальними знаками "Знак небезпеки" та "Табличка оранжевого кольору".
На вантажівці є оранжева табличка. Згідно зі знаком, водій вантажного автомобіля має їхати лише прямо, а отже, повертати праворуч на перехресті йому заборонено.
Водій червоного автомобіля також не може повернути праворуч, адже планує виконати цей маневр з лівої смуги.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку ".
Правильна відповідь
№4
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