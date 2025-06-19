Тест ПДД о повороте направо: кто нарушает правила

Тест ПДД — кто нарушает правила, поворачивая направо
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кому из водителей разрешен поворот направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Водителю легкового автомобиля.
- Водителю грузовика.
- Обоим водителям разрешен.
- Обоим водителям запрещен.
Разбор задачи
На перекрестке водители красного легкового автомобиля и грузовика намерены повернуть направо.
Перед перекрестком установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога", который ни в коем случае не запрещает поворот, и 4.20.1 "Направление движения транспортных средств с опасными грузами".
Последний знак показывает разрешенное направление движения транспортных средств с опознавательными знаками "Знак опасности" и "Табличка оранжевого цвета".
На грузовике есть оранжевая табличка. Согласно знаку, водитель грузового автомобиля должен ехать только прямо, а значит, поворачивать направо на перекрестке ему запрещено.
Водитель красного автомобиля также не может повернуть направо, ведь планирует выполнить этот маневр с левой полосы.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Правильный ответ
№4
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