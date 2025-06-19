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Главная Авто Тест ПДД — кто нарушает правила, поворачивая направо

Тест ПДД — кто нарушает правила, поворачивая направо

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 20:40
Тест ПДД о повороте направо: кто нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Кому из водителей разрешен поворот направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Водителю легкового автомобиля.
  2. Водителю грузовика.
  3. Обоим водителям разрешен.
  4. Обоим водителям запрещен.

Разбор задачи

На перекрестке водители красного легкового автомобиля и грузовика намерены повернуть направо.

Перед перекрестком установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога", который ни в коем случае не запрещает поворот, и 4.20.1 "Направление движения транспортных средств с опасными грузами".

Последний знак показывает разрешенное направление движения транспортных средств с опознавательными знаками "Знак опасности" и "Табличка оранжевого цвета".

На грузовике есть оранжевая табличка. Согласно знаку, водитель грузового автомобиля должен ехать только прямо, а значит, поворачивать направо на перекрестке ему запрещено.

Водитель красного автомобиля также не может повернуть направо, ведь планирует выполнить этот маневр с левой полосы.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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