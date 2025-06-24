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Главная Авто Тест ПДД для умных водителей — как проехать перекресток

Тест ПДД для умных водителей — как проехать перекресток

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 20:40
Тест ПДД для грамотных водителей: как проехать перекресток
Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. Какое из направлений движения разрешено водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Направление А.
  2. Все направления, кроме Г.
  3. Все направления, кроме А.
  4. Направление Г.
  5. Направления А и В.
  6. Направления Б и В.

Разбор задачи

Тест з ПДП: куди дозволено їхати водію жовтого авто?

На перекрестке водителю желтого автомобиля предлагают несколько направлений для дальнейшего движения: поворот направо (А), поворот налево (Б), разворот (В) и поворот налево в другом месте (Г).

На рисунке изображены две отдельные проезжие части и два перекрестка. Перед первым перекрестком установлен знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу", который, конечно, не запрещает движение ни по одному из направлений, и предписывающий знак 4.4 "Движение прямо или направо", позволяющий ехать только в указанных направлениях.

Важный нюанс: знак 4.4 действует только не перекресток, перед которым установлен. То есть поворот направо (А) он позволяет, а налево (Г) — запрещает. Но он никоим образом не влияет на направления следующего перекрестка — налево (Б) и разворот (В).

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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