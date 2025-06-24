Тест ПДД для грамотных водителей: как проехать перекресток

Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. Какое из направлений движения разрешено водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Направление А. Все направления, кроме Г. Все направления, кроме А. Направление Г. Направления А и В. Направления Б и В.

Разбор задачи

На перекрестке водителю желтого автомобиля предлагают несколько направлений для дальнейшего движения: поворот направо (А), поворот налево (Б), разворот (В) и поворот налево в другом месте (Г).

На рисунке изображены две отдельные проезжие части и два перекрестка. Перед первым перекрестком установлен знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу", который, конечно, не запрещает движение ни по одному из направлений, и предписывающий знак 4.4 "Движение прямо или направо", позволяющий ехать только в указанных направлениях.

Важный нюанс: знак 4.4 действует только не перекресток, перед которым установлен. То есть поворот направо (А) он позволяет, а налево (Г) — запрещает. Но он никоим образом не влияет на направления следующего перекрестка — налево (Б) и разворот (В).

Правильный ответ

№2

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