Тест ПДД для грамотных водителей: как проехать перекресток

Тест ПДД для умных водителей — как проехать перекресток
Задача на знание предписывающих дорожных знаков. Какое из направлений движения разрешено водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Направление А.
- Все направления, кроме Г.
- Все направления, кроме А.
- Направление Г.
- Направления А и В.
- Направления Б и В.
Разбор задачи
На перекрестке водителю желтого автомобиля предлагают несколько направлений для дальнейшего движения: поворот направо (А), поворот налево (Б), разворот (В) и поворот налево в другом месте (Г).
На рисунке изображены две отдельные проезжие части и два перекрестка. Перед первым перекрестком установлен знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу", который, конечно, не запрещает движение ни по одному из направлений, и предписывающий знак 4.4 "Движение прямо или направо", позволяющий ехать только в указанных направлениях.
Важный нюанс: знак 4.4 действует только не перекресток, перед которым установлен. То есть поворот направо (А) он позволяет, а налево (Г) — запрещает. Но он никоим образом не влияет на направления следующего перекрестка — налево (Б) и разворот (В).
Правильный ответ
№2
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