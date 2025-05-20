Знак STOP на каждой дороге перекрестка: как его проехать

Перекресток с четырьмя знаками STOP — как его проезжать
Чтобы повысить безопасность, знаки остановки могут устанавливаться на каждой из четырех дорог, соединяющейся с перекрестком. Такая схема движения организована, чтобы избежать серьезных аварий.
Об этом написал Telegrafi.
Где встречаются такие перекрестки
Чаще всего их можно увидеть в городских районах США, Канады, Южной Африки, Либерии, Мексики и Швеции. По статистике, в Америке на таких перекрестках случается примерно на 45% меньше аварий, чем на классических, где установлены знаки приоритетов — главные и второстепенные дороги.
Интересно, что после нескольких случаев установки таких перекрестков в Великобритании, их официально запретили в этой стране. Ведь недостатками такой организации разъезда является не только повышенный износ тормозов автомобилей, но и увеличение выбросов вредных газов и замедление движения транспорта из-за остановок.
Кто имеет преимущество
Первый автомобиль, который прибывает на перекресток, имеет преимущество. Независимо от того, где находится транспортное средство или в каком направлении оно движется, это правило всегда будет применяться, когда кто-то первым доезжает до знака STOP.
Правило правой руки
Когда два транспортных средства одновременно прибывают на перекресток и находятся близко друг к другу, авто, находящееся справа, имеет преимущество. Если три транспортных средства прибывают одновременно, водитель машины, находящейся слева, должен уступить дорогу обоим автомобилям справа.
Один против другого
Когда один из авто намерен повернуть, а другой — ехать прямо, транспортное средство, движущееся прямо, имеет преимущество. Если траектории движения ТС не пересекаются, они могут продолжать ехать одновременно.
Все поворачиваются в одном направлении
Когда два транспортных средства одновременно прибывают на перекресток, двигаясь друг напротив друга и планируя повернуть в одном направлении, автомобиль, который едет справа, имеет преимущество.
Четыре авто на перекрестке
Если все четыре автомобиля прибывают на перекресток одновременно, то каждый имеет помеху справа. В таком случае правила не регулируют, кто должен ехать первым. Рекомендуется подождать, пока самый нетерпеливый водитель сделает первый шаг, а потом все должны действовать осторожно в соответствии с вышеупомянутыми регламентами.
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