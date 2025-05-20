Знак STOP на каждой дороге перекрестка: как его проехать

Все дороги второстепенные. Рисунок: telegrafi.com

Чтобы повысить безопасность, знаки остановки могут устанавливаться на каждой из четырех дорог, соединяющейся с перекрестком. Такая схема движения организована, чтобы избежать серьезных аварий.

Об этом написал Telegrafi.

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Где встречаются такие перекрестки

Чаще всего их можно увидеть в городских районах США, Канады, Южной Африки, Либерии, Мексики и Швеции. По статистике, в Америке на таких перекрестках случается примерно на 45% меньше аварий, чем на классических, где установлены знаки приоритетов — главные и второстепенные дороги.

Интересно, что после нескольких случаев установки таких перекрестков в Великобритании, их официально запретили в этой стране. Ведь недостатками такой организации разъезда является не только повышенный износ тормозов автомобилей, но и увеличение выбросов вредных газов и замедление движения транспорта из-за остановок.

Кто имеет преимущество

Первый автомобиль, который прибывает на перекресток, имеет преимущество. Независимо от того, где находится транспортное средство или в каком направлении оно движется, это правило всегда будет применяться, когда кто-то первым доезжает до знака STOP.

Правило правой руки

Когда два транспортных средства одновременно прибывают на перекресток и находятся близко друг к другу, авто, находящееся справа, имеет преимущество. Если три транспортных средства прибывают одновременно, водитель машины, находящейся слева, должен уступить дорогу обоим автомобилям справа.

Один против другого

Когда один из авто намерен повернуть, а другой — ехать прямо, транспортное средство, движущееся прямо, имеет преимущество. Если траектории движения ТС не пересекаются, они могут продолжать ехать одновременно.

Все поворачиваются в одном направлении

Когда два транспортных средства одновременно прибывают на перекресток, двигаясь друг напротив друга и планируя повернуть в одном направлении, автомобиль, который едет справа, имеет преимущество.

Четыре авто на перекрестке

Если все четыре автомобиля прибывают на перекресток одновременно, то каждый имеет помеху справа. В таком случае правила не регулируют, кто должен ехать первым. Рекомендуется подождать, пока самый нетерпеливый водитель сделает первый шаг, а потом все должны действовать осторожно в соответствии с вышеупомянутыми регламентами.

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