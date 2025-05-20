Знак STOP на кожній дорозі перехрестя: як його проїхати

Усі дороги другорядні. Малюнок: telegrafi.com

Щоб підвищити безпеку, знаки зупинки можуть встановлюватися на кожній з чотирьох доріг, що з'єднується з перехрестям. Така схема руху організована, щоб уникнути серйозних аварій.

Про це написав Telegrafi.

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Де зустрічаються такі перехрестя

Найчастіше їх можна побачити у міських районах США, Канади, Південної Африки, Ліберії, Мексики та Швеції. За статистикою, в Америці на таких перехрестях трапляється приблизно на 45% менше аварій, ніж на класичних, де встановлені знаки пріоритетів — головні та другорядні дороги.

Цікаво, що після кількох випадків встановлення таких перехресть у Великій Британії їх офіційно заборонили в цій країні. Адже недоліками такої організації розʼїзду є не лише підвищений знос гальм автомобілів, а й збільшення викидів шкідливих газів та уповільнення руху транспорту через зупинки.

Хто має перевагу

Перший автомобіль, який прибуває на перехрестя, має перевагу. Незалежно від того, де знаходиться транспортний засіб або в якому напрямку він рухається, це правило завжди застосовуватиметься, коли хтось першим доїжджає до знаку STOP.

Правило правої руки

Коли два транспортні засоби одночасно прибувають на перехрестя та знаходяться близько один до одного, авто, що знаходиться праворуч, має перевагу. Якщо три транспортні засоби прибувають одночасно, водій машини, що знаходиться ліворуч, повинен поступитися дорогою обом автомобілям праворуч.

Один проти одного

Коли один з авто має намір повернути, а інший — їхати прямо, транспортний засіб, що рухається прямо, має перевагу. Якщо траєкторії руху ТЗ не перетинаються, вони можуть продовжувати їхати одночасно.

Усі повертаються в одному напрямку

Коли два транспортні засоби одночасно прибувають на перехрестя, рухаючись один навпроти одного та плануючи повернути в одному напрямку, автомобіль, який їде праворуч, має перевагу.

Чотири авто на перехресті

Якщо всі чотири автомобілі прибувають на перехрестя одночасно, то кожен має перешкоду праворуч. У такому випадку правила не регулюють, хто має їхати першим. Рекомендується почекати, поки найнетерплячіший водій зробить перший крок, а потім усі повинні діяти обережно відповідно до вищезазначених регламентів.

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