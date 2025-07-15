Тест ПДД на перекрестке: кто из водителей проедет первым и последним

Тест ПДД — кто проедет перекресток первым и последним
Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей проедет первым и последним перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водители желтого и красного автомобилей первые, тракторист последний.
- Водитель красного автомобиля первый, водитель грузовика последний.
- Водитель грузовика первый, тракторист последний.
- Тракторист первый, водитель желтого автомобиля последний.
- Водитель грузовика первый, водитель желтого автомобиля последний.
Разбор задачи
На перекрестке водитель грузовика и красной легковушки поворачивают налево, тракторист проезжает прямо, а водитель желтого автомобиля поворачивает направо.
На перекрестке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Но это не перекресток равнозначных дорог, поскольку тракторист и водитель желтого авто выезжают с грунтовых, а значит, второстепенных дорог, поэтому должны уступить дорогу грузовику и красной машине, находящимся на главных.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками приоритета. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".
Водитель красного автомобиля обязан уступить дорогу грузовику, ведь он приближается к нему с правой стороны.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Следовательно, первым проедет грузовик, а красное авто — вторым.
По тому же пункту 16.12 ПДД разъедутся тракторист и водитель желтого авто, ведь они также находятся на равнозначных, но второстепенных дорогах. Помеха справа здесь у тракториста, поэтому он проедет перекресток последним.
Правильный ответ
№3
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