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Главная Авто Тест ПДД — кто проедет перекресток первым и последним

Тест ПДД — кто проедет перекресток первым и последним

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 19:45
Тест ПДД на перекрестке: кто из водителей проедет первым и последним
Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей проедет первым и последним перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водители желтого и красного автомобилей первые, тракторист последний.
  2. Водитель красного автомобиля первый, водитель грузовика последний.
  3. Водитель грузовика первый, тракторист последний.
  4. Тракторист первый, водитель желтого автомобиля последний.
  5. Водитель грузовика первый, водитель желтого автомобиля последний.

Разбор задачи

Тест з ПДР: яким буде порядок проїзду перехрестя?

На перекрестке водитель грузовика и красной легковушки поворачивают налево, тракторист проезжает прямо, а водитель желтого автомобиля поворачивает направо.

На перекрестке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Но это не перекресток равнозначных дорог, поскольку тракторист и водитель желтого авто выезжают с грунтовых, а значит, второстепенных дорог, поэтому должны уступить дорогу грузовику и красной машине, находящимся на главных.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками приоритета. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

Водитель красного автомобиля обязан уступить дорогу грузовику, ведь он приближается к нему с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, первым проедет грузовик, а красное авто — вторым.

По тому же пункту 16.12 ПДД разъедутся тракторист и водитель желтого авто, ведь они также находятся на равнозначных, но второстепенных дорогах. Помеха справа здесь у тракториста, поэтому он проедет перекресток последним.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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