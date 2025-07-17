Тест ПДД на перекрестке: кто кого должен пропустить на зеленый

Интересный тест ПДД — кто кого должен пропустить на зеленый
Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кто из водителей проедет первым на зеленый сигнал светофора в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Autokult.
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель черного автомобиля.
- Разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке на зеленый сигнал светофора водитель черного автомобиля проезжает прямо, а водитель красного поворачивает налево.
На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступи дорогу" перед водителем черного авто, 2.3. "Главная дорога" перед водителем красного и 7.8 "Направление главной дороги". Но эти знаки не имеют значения, пока на перекрестке работает светофор.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Траектории движения автомобилей пересекаются, поэтому кто-то один из водителей должен уступить дорогу. А первым проедет водитель черной машины.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Итак, уступить дорогу должен водитель красного авто, который на зеленом светофоре поворачивает налево.
Правильный ответ
№2
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