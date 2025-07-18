Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД — кто из водителей может выполнить задуманный маневр

Тест ПДД — кто из водителей может выполнить задуманный маневр

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 19:45
Тест ПДД на перекрестке: кто из водителей может выполнить задуманный маневр
Кто нарушает? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Кто из водителей автомобилей может выполнить задуманный маневр без нарушения правил в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Оба водителя могут.
  4. Оба водителя не могут

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто може виконати задуманий маневр?

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен повернуть направо для этого он планирует заехать на крайнюю правую полосу, которая предназначена для движения общественного транспорта. Знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" разрешает поворот с этой полосы.

Читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее во время выезда на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части".

Таким образом водитель красной машины имеет законное право повернуть направо.

Водитель желтого автомобиля задумал развернуться на перекрестке. Для этого он правильно занял крайнюю левую полосу. Перед собой он видит знак 3.23 "Поворот налево запрещен", который запрещает левый поворот, но не запрещает разворот.

Следовательно, водитель желтого авто также может выполнить свой маневр.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации