Тест ПДД на перекрестке: кто из водителей может выполнить задуманный маневр

Кто нарушает? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Кто из водителей автомобилей может выполнить задуманный маневр без нарушения правил в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Оба водителя могут. Оба водителя не могут

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен повернуть направо для этого он планирует заехать на крайнюю правую полосу, которая предназначена для движения общественного транспорта. Знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" разрешает поворот с этой полосы.

Читаем пункт 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее во время выезда на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части".

Таким образом водитель красной машины имеет законное право повернуть направо.

Водитель желтого автомобиля задумал развернуться на перекрестке. Для этого он правильно занял крайнюю левую полосу. Перед собой он видит знак 3.23 "Поворот налево запрещен", который запрещает левый поворот, но не запрещает разворот.

Следовательно, водитель желтого авто также может выполнить свой маневр.

Правильный ответ

№3

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