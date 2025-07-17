Каверзный тест ПДД: кто первым проедет препятствие

Кто уступит? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления и на знание дорожной разметки. Водитель какого транспортного средства обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

Водитель грузовика. Водитель белого автомобиля. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Перед водителем грузовика возникло препятствие из-за ремонта. Там установлены знаки 1.37 "Дорожные работы" и 4.7 "Объезд препятствия с правой стороны".

Уступить дорогу должен водитель белого легкового автомобиля. Водитель грузовика объезжает препятствие с правой стороны, но он не выполняет перестроение на соседнюю полосу, по которой уже движется в попутном направлении белое авто.

Дело в том, что на участок дороги нанесена временная желтая разметка. Согласно Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах, желтая временная дорожная разметка имеет приоритет над постоянной белой и пользователи дороги обязаны выполнять ее требования.

По схеме временной разметки, водитель грузовика продолжает движение в своей полосе. А водитель белого авто перестраивается.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Правильный ответ

№2

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