Каверзный тест ПДД: кто первым проедет препятствие

Хитрый тест ПДД — кто первым проедет препятствие
Задача по теме о начале движения и изменении его направления и на знание дорожной разметки. Водитель какого транспортного средства обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Варианты ответа
- Водитель грузовика.
- Водитель белого автомобиля.
- Разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
Перед водителем грузовика возникло препятствие из-за ремонта. Там установлены знаки 1.37 "Дорожные работы" и 4.7 "Объезд препятствия с правой стороны".
Уступить дорогу должен водитель белого легкового автомобиля. Водитель грузовика объезжает препятствие с правой стороны, но он не выполняет перестроение на соседнюю полосу, по которой уже движется в попутном направлении белое авто.
Дело в том, что на участок дороги нанесена временная желтая разметка. Согласно Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах, желтая временная дорожная разметка имеет приоритет над постоянной белой и пользователи дороги обязаны выполнять ее требования.
По схеме временной разметки, водитель грузовика продолжает движение в своей полосе. А водитель белого авто перестраивается.
Читаем пункт 10.3 ПДД:
"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".
Правильный ответ
№2
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