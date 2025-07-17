Каверзний тест ПДР: хто першим проїде перешкоду

Хто поступиться? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку та на знання дорожньої розмітки. Водій якого транспортного засобу зобовʼязаний поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водій білого автомобіля. Роз'їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Перед водієм вантажівки виникла перешкода через ремонт. Там встановлені знаки 1.37 "Дорожні роботи" та 4.7 "Об’їзд перешкоди з правого боку".

Дати дорогу має водій білого легкового автомобіля. Чому? Водій вантажівки об'їжджає перешкоду з правого боку, але він не виконує перестроювання на сусідню смугу, якою вже рухається у попутному напрямку біле авто.

Річ у ті, що на ділянку дороги нанесено тимчасову жовту розмітку. Згідно з Віденською конвенцією про дорожні знаки та сигнали, жовта тимчасова дорожня розмітка має пріоритет над постійною білою й користувачі дороги зобов'язані виконувати її вимоги.

За схемою тимчасової розмітки, водій вантажівка продовжує рух у своїй смузі. А водій білого авто перестроюється.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Правильна відповідь

№2

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