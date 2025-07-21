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Головна Авто Тест ПДР на круговому перехресті — хто кого пропускає

Тест ПДР на круговому перехресті — хто кого пропускає

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 07:35
Тест ПДР: хто кого пропускає на круговому перехресті
Хто в пріоритеті? Малюнок: auto-swiat.pl

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв зобовʼязаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Auto Swiat.

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Варіанти відповіді

  1. Водії червоного та синього автомобілів.
  2. Водії сірого та білого автомобілів.
  3. Водії сірого та синього автомобілів.
  4. Водії червоного та білого автомобілів.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто кого пропускає на колі?

Водій білого автомобіля рухається по колу та має намір з’їхати з кругового перехрестя, а водій синього водночас в’їжджає на коло.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином поступитися має водій синього авто.

Водій сірого автомобіля продовжує рух правою крайньою смугою кола, паралельно водій червоного авто планує з лівої смуги зʼїхати з кругового перехрестя. Для цього йому потрібно перестроїтися у праву смугу.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, водій червоної машини зобовʼязаний пропустити сірий автомобіль.

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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