Тест ПДД: кто кого пропускает на круговом перекрестке

Кто в приоритете? Рисунок: auto-swiat.pl

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Auto Swiat.

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Варианты ответа

Водители красного и синего автомобилей. Водители серого и белого автомобилей. Водители серого и синего автомобилей. Водители красного и белого автомобилей.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля движется по кругу и намерен съехать с кругового перекрестка, а водитель синего одновременно въезжает на круг.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Таким образом уступить должен водитель синего авто.

Водитель серого автомобиля продолжает движение по правой крайней полосе круга, параллельно водитель красного авто планирует с левой полосы съехать с кругового перекрестка. Для этого ему нужно перестроиться в правую полосу.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Следовательно, водитель красной машины обязан пропустить серый автомобиль.

Правильный ответ

№1

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