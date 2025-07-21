Хитрый тест ПДД: с какой скоростью может двигаться авто

Полезный тест ПДД — с какой скоростью может двигаться авто
Задача по теме о скорости движения и на знание дорожных знаков. С какой скоростью разрешается дальнейшее движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Не более 50 км/ч.
- Не более 60 км/ч.
- Не более 80 км/ч.
- Не более 30 км/ч.
- Не более 20 км/ч.
Разбор задачи
На участке дороги установлены дорожный знак 1.39 "Аварийно опасный участок (другая опасность)" и табличка 7.21.2 "Вид опасности".
Знак предупреждает водителя о потенциальной опасности, чтобы он был внимательнее, но ни в коем случае не требует уменьшения скорости на этом участке, поэтому читаем пункт 12.4 ПДД:
"В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".
Правильный ответ
№1
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