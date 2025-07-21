Хитрый тест ПДД: с какой скоростью может двигаться авто

Какая скорость? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о скорости движения и на знание дорожных знаков. С какой скоростью разрешается дальнейшее движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Не более 50 км/ч. Не более 60 км/ч. Не более 80 км/ч. Не более 30 км/ч. Не более 20 км/ч.

Разбор задачи

На участке дороги установлены дорожный знак 1.39 "Аварийно опасный участок (другая опасность)" и табличка 7.21.2 "Вид опасности".

Знак предупреждает водителя о потенциальной опасности, чтобы он был внимательнее, но ни в коем случае не требует уменьшения скорости на этом участке, поэтому читаем пункт 12.4 ПДД:

"В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: