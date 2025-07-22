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Головна Авто Тест ПДР на перехресті — хто за ким проїде

Тест ПДР на перехресті — хто за ким проїде

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 07:35
Тест ПДР: хто за ким проїде перехрестя
Хто другий? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв проїде перехрестя другим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного трамвая.
  2. Водій жовтого трамвая.
  3. Велосипедист.
  4. Водій синього автомобіля.
  5. Водій зеленого автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя другим?

На нерегульованому перехресті водій синього автомобіля повертає ліворуч, а водії усіх інших транспортних засобів проїжджають прямо.

На перехресті видно знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги. Згідно з ними, на головній дорозі перебувають велосипедист, водії червоного трамвая та синього автомобіля, які й проїдуть насамперед.

Першим рушить червоний трамвай, адже на рівнозначній дорозі він має перевагу.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Може здатися, що разом з трамваєм проїхати може велосипедист. Ні, так він порушить правила, адже має спочатку пропустити водія синього авто, який наближається до нього з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, другим проїде водій синьої машини, а велосипедист — третім.

Після цього поїдуть транспортні засоби з другорядних доріг. Спочатку жовтий трамвай, адже маж пріоритет на рівнозначних дорогах, а останнім — зелений автомобіль.

Правильна відповідь

№4

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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