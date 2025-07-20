Заплутаний тест ПДР: як водію виїхати із затору

Що робити? Малюнок: intensive-driving.kiev.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку, про проїзд перехресть та на знання дорожніх знаків. Як має вчинити водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації на перехресті?

Завдання запропонував Intensive Driving.

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Варіанти відповіді

Чекати можливості проїхати прямо. Повернутись заднім ходом до стоп-лінії. Повернути ліворуч або розвернутися.

Розбір задачі

Водій червоної машини не встиг проїхати перехрестя на зелений сигнал через затор і створив перешкоду тим, хто рушив на дозвільний сигнал у поперечному напрямку.

Повернути або розвернутися, щоб звільнити перехрестя, водієві не дозволяє знак 4.4 "Рух прямо і праворуч".

Здавати заднім ходом на перехресті заборонено.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Таким чином, водію червоного автомобіля має дочекатися, коли проїдуть машини, що скупчилися попереду.

При цьому водій червоного авто порушив вимогу пункту 16.4 ПДР:

"Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів".

Правильна відповідь

№1

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