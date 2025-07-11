Непростий тест ПДР на круговому перехресті: хто порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача з тем про розташування транспортних засобів на дорозі, про початок руху та зміну його напрямку та про попереджувальні сигнали. Хто з водіїв порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій чорного автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Водії чорного та білого автомобілів. Водії зеленого та чорного автомобілів. Водій вантажівки. Водії зеленого та білого автомобілів.

Розбір задачі

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Чотири транспортні засоби мають намір виїхати з кругового перехрестя.

Червона вантажівка буде з'їжджати в третю смугу.

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Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Тобто водій вантажівки у зображеній ситуації не порушує ПДР.

Чорне авто повертає на смугу зустрічного руху.

Читаємо пункт 11.4 ПДР:

"На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги".

Таким чином, водій чорного авто грубо порушує правила.

Білий автомобіль повертає у другу смугу. Як зазначалося у пункті 10.5 ПДР, с кола машина може з'їжджати у будь-яку смугу, тому водій білого авто нічого не порушує.

Зелена машина також намагається з'їхати в другу смугу, але водій не увімкнув правий покажчик повороту, тому правила порушив.

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху та зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Правильна відповідь

№5

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