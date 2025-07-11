Непростий тест ПДР на круговому перехресті: хто порушує правила

Складний тест ПДР — хто порушує на круговому перехресті
Задача з тем про розташування транспортних засобів на дорозі, про початок руху та зміну його напрямку та про попереджувальні сигнали. Хто з водіїв порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тримай кермо".
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій чорного автомобіля.
- Водій зеленого автомобіля.
- Водії чорного та білого автомобілів.
- Водії зеленого та чорного автомобілів.
- Водій вантажівки.
- Водії зеленого та білого автомобілів.
Розбір задачі
Чотири транспортні засоби мають намір виїхати з кругового перехрестя.
Червона вантажівка буде з'їжджати в третю смугу.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".
Тобто водій вантажівки у зображеній ситуації не порушує ПДР.
Чорне авто повертає на смугу зустрічного руху.
Читаємо пункт 11.4 ПДР:
"На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги".
Таким чином, водій чорного авто грубо порушує правила.
Білий автомобіль повертає у другу смугу. Як зазначалося у пункті 10.5 ПДР, с кола машина може з'їжджати у будь-яку смугу, тому водій білого авто нічого не порушує.
Зелена машина також намагається з'їхати в другу смугу, але водій не увімкнув правий покажчик повороту, тому правила порушив.
Читаємо пункт 9.2 ПДР:
"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху та зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".
Правильна відповідь
№5
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