Непростой тест ПДД на круговом перекрестке: кто нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача по темам о расположении транспортных средств на дороге, о начале движения и изменении его направления и о предупредительных сигналах. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель черного автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Водители черного и белого автомобилей. Водители зеленого и черного автомобилей. Водитель грузовика. Водители зеленого и белого автомобилей.

Разбор задачи

Четыре транспортных средства намерены выехать с кругового перекрестка.

Красный грузовик будет съезжать в третью полосу.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой, и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

То есть водитель грузовика в изображенной ситуации не нарушает ПДД.

Черное авто поворачивает на полосу встречного движения.

Читаем пункт 11.4 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, которые имеют не менее двух полос для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги".

Таким образом, водитель черного авто грубо нарушает правила.

Белый автомобиль поворачивает во вторую полосу. Как отмечалось в пункте 10.5 ПДД, с круга машина может съезжать в любую полосу, поэтому водитель белого авто ничего не нарушает.

Зеленая машина также пытается съехать во вторую полосу, но водитель не включил правый указатель поворота, поэтому правила нарушил.

Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".

Правильный ответ

№5

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