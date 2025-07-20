Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Интересный тест ПДД — как водителю выехать из пробки

Интересный тест ПДД — как водителю выехать из пробки

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 11:40
Запутанный тест ПДД: как водителю выехать из пробки
Что делать? Рисунок: intensive-driving.kiev.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления, о проезде перекрестков и на знание дорожных знаков. Как должен поступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации на перекрестке?

Задание предложил Intensive Driving.

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Ждать возможности проехать прямо.
  2. Вернуться задним ходом к стоп-линии.
  3. Повернуть налево или развернуться.

Разбор задачи

Тест з ПДР: як водію виплутатися з затору?

Водитель красной машины не успел проехать перекресток на зеленый сигнал из-за пробки и создал помеху тем, кто двинулся на разрешительный сигнал в поперечном направлении.

Повернуть или развернуться, чтобы освободить перекресток, водителю не позволяет знак 4.4 "Движение прямо и направо".

Сдавать задним ходом на перекрестке запрещено.

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Таким образом, водитель красного автомобиля должен дождаться, когда проедут машины, скопившиеся впереди.

При этом водитель красного авто нарушил требование пункта 16.4 ПДД:

"Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающем движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации