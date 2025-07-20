Запутанный тест ПДД: как водителю выехать из пробки

Интересный тест ПДД — как водителю выехать из пробки
Задача по теме о начале движения и изменении его направления, о проезде перекрестков и на знание дорожных знаков. Как должен поступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации на перекрестке?
Задание предложил Intensive Driving.
Варианты ответа
- Ждать возможности проехать прямо.
- Вернуться задним ходом к стоп-линии.
- Повернуть налево или развернуться.
Разбор задачи
Водитель красной машины не успел проехать перекресток на зеленый сигнал из-за пробки и создал помеху тем, кто двинулся на разрешительный сигнал в поперечном направлении.
Повернуть или развернуться, чтобы освободить перекресток, водителю не позволяет знак 4.4 "Движение прямо и направо".
Сдавать задним ходом на перекрестке запрещено.
Читаем пункт 10.10 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".
Таким образом, водитель красного автомобиля должен дождаться, когда проедут машины, скопившиеся впереди.
При этом водитель красного авто нарушил требование пункта 16.4 ПДД:
"Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающем движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов".
Правильный ответ
№1
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