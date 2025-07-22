Тест ПДД: кто за кем проедет перекресток

Кто второй? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей проедет перекресток вторым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель красного трамвая. Водитель желтого трамвая. Велосипедист. Водитель синего автомобиля. Водитель зеленого автомобиля.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водители всех других транспортных средств проезжают прямо.

На перекрестке видны знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, на главной дороге находятся велосипедист, водители красного трамвая и синего автомобиля, которые и проедут в первую очередь.

Первым двинется красный трамвай, ведь на равнозначной дороге он имеет преимущество.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Может показаться, что вместе с трамваем проехать может велосипедист. Нет, так он нарушит правила, ведь должен сначала пропустить водителя синего авто, который приближается к нему с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, вторым проедет водитель синей машины, а велосипедист — третьим.

После этого поедут транспортные средства со второстепенных дорог. Сначала желтый трамвай, ведь у него приоритет на равнозначных дорогах, а последним — зеленый автомобиль.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: