Тест ПДД: кто за кем проедет перекресток

Тест ПДД на перекрестке — кто за кем проедет
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей проедет перекресток вторым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного трамвая.
- Водитель желтого трамвая.
- Велосипедист.
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель зеленого автомобиля.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке водитель синего автомобиля поворачивает налево, а водители всех других транспортных средств проезжают прямо.
На перекрестке видны знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, на главной дороге находятся велосипедист, водители красного трамвая и синего автомобиля, которые и проедут в первую очередь.
Первым двинется красный трамвай, ведь на равнозначной дороге он имеет преимущество.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Может показаться, что вместе с трамваем проехать может велосипедист. Нет, так он нарушит правила, ведь должен сначала пропустить водителя синего авто, который приближается к нему с правой стороны.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Следовательно, вторым проедет водитель синей машины, а велосипедист — третьим.
После этого поедут транспортные средства со второстепенных дорог. Сначала желтый трамвай, ведь у него приоритет на равнозначных дорогах, а последним — зеленый автомобиль.
Правильный ответ
№4
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