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Главная Авто Тест ПДД на перекрестке — у кого преимущество

Тест ПДД на перекрестке — у кого преимущество

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 07:35
Тест ПДД: кто имеет преимущество в сложной ситуации на перекрестке
Кто уступит? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Как должен поступить водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации на перекрестке?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Должен проехать первым.
  2. Обязан пропустить синий автомобиль.
  3. Обязан пропустить желтый автомобиль.
  4. Обязан пропустить оба автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто кого має пропустити на перехресті?

Водитель белого автомобиля выехал на перекресток при зеленом сигнале, но завершает свой маневр, когда на светофоре для него уже включился красный. При этом водители синего и желтого автомобиля движутся на зеленый.

Читаем пункт 16.5 ПДД:

"В случае подачи сигнала регулировщиком или включения сигнала светофора, разрешающего движение, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, а также пешеходам, которые заканчивают переход".

Итак, водители синего и желтого автомобилей должны дождаться, когда водитель белой машины завершит маневр.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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