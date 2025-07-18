Тест ПДР: хто має перевагу у складній ситуації на перехресті

Хто поступиться? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Як має вчинити водій білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації на перехресті?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Має проїхати першим. Зобовʼязаний пропустити синій автомобіль. Зобовʼязаний пропустити жовтий автомобіль. Зобовʼязаний пропустити обидва автомобілі.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля виїхав на перехрестя за зеленого сигналу, але завершує свій маневр, коли на світлофорі для нього вже увімкнувся червоний. При цьому водії синього та жовтого автомобіля рухаються на зелений.

Читаємо пункт 16.5 ПДР:

"У разі подання сигналу регулювальником або ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід".

Отже, водії синього та жовтого автомобілів мають дочекатися, коли водій білої машини завершить маневр.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: