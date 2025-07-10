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Головна Авто Підступний тест ПДР — за якою траєкторію дозволений обгін

Підступний тест ПДР — за якою траєкторію дозволений обгін

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 19:45
Каверзний тест ПДР: за якою траєкторію можна обігнати вантажівку
Як випередити? Малюнок: Avtostop

Задача на знання дорожніх знаків і розмітки та з теми про обгін. За якою траєкторією водій зеленого авто може обігнати вантажівку у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Avtostop.

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Варіант відповіді

  1. За траєкторією А.
  2. За траєкторією Б.
  3. За траєкторією В.
  4. За траєкторіями Б та В.
  5. Усі траєкторії дозволені.
  6. За траєкторією А, якщо вантажівка рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.
  7. Усі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: за якою траєкторією можна обігнати вантажівку?

Біля перехрестя водій зеленого автомобіля має намір обігнати вантажівку. Для цього йому пропонуються три траєкторії.

Згідно з пунктом ПДР 14.6, обгін на перехресті заборонено, тому траєкторії Б та В заборонені. Плюс на перехресті встановлено дорожній знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє їхати лише у вказаному напрямку. Тобто, траєкторія В, яка передбачає поворот ліворуч, додатково забороняється ще й дорожнім знаком.

При виконанні обгону за траєкторією А, водій зеленої машини перетнув вузьку суцільну лінію дорожньої розмітки 1.1, а це заборонено правилами. Втім, існує виняток:

"Як виняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, дозволяється перетинати лінію 1.1 для об’їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об’їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год".

Таким чином, водій зеленого авто обганяє повільну вантажівку та встигає безпечно повернутися у свою смугу до перехрестя.

Правильна відповідь

№6

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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