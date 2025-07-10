Каверзний тест ПДР: за якою траєкторію можна обігнати вантажівку

Підступний тест ПДР — за якою траєкторію дозволений обгін
Задача на знання дорожніх знаків і розмітки та з теми про обгін. За якою траєкторією водій зеленого авто може обігнати вантажівку у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Avtostop.
Варіант відповіді
- За траєкторією А.
- За траєкторією Б.
- За траєкторією В.
- За траєкторіями Б та В.
- Усі траєкторії дозволені.
- За траєкторією А, якщо вантажівка рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.
- Усі траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Біля перехрестя водій зеленого автомобіля має намір обігнати вантажівку. Для цього йому пропонуються три траєкторії.
Згідно з пунктом ПДР 14.6, обгін на перехресті заборонено, тому траєкторії Б та В заборонені. Плюс на перехресті встановлено дорожній знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє їхати лише у вказаному напрямку. Тобто, траєкторія В, яка передбачає поворот ліворуч, додатково забороняється ще й дорожнім знаком.
При виконанні обгону за траєкторією А, водій зеленої машини перетнув вузьку суцільну лінію дорожньої розмітки 1.1, а це заборонено правилами. Втім, існує виняток:
"Як виняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, дозволяється перетинати лінію 1.1 для об’їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об’їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год".
Таким чином, водій зеленого авто обганяє повільну вантажівку та встигає безпечно повернутися у свою смугу до перехрестя.
Правильна відповідь
№6
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