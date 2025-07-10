Каверзный тест ПДД: по какой траектории можно обогнать грузовик

Как опередить? Рисунок: Avtostop

Задача на знание дорожных знаков и разметки и по теме об обгоне. По какой траектории водитель зеленого авто может обогнать грузовик в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Avtostop.

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Вариант ответа

По траектории А. По траектории Б. По траектории В. По траекториям Б и В. Все траектории разрешены. По траектории А, если грузовик движется со скоростью менее 30 км/ч. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Возле перекрестка водитель зеленого автомобиля намерен обогнать грузовик. Для этого ему предлагаются три траектории.

Согласно пункту ПДД 14.6, обгон на перекрестке запрещен, поэтому траектории Б и В запрещены. Плюс на перекрестке установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", который позволяет ехать только в указанном направлении. То есть, траектория В, которая предусматривает поворот налево, дополнительно запрещается еще и дорожным знаком.

При выполнении обгона по траектории А, водитель зеленой машины пересек узкую сплошную линию дорожной разметки 1.1, а это запрещено правилами. Впрочем, существует исключение:

"В порядке исключения, при условии обеспечения безопасности дорожного движения, разрешается пересекать линию 1.1 для объезда неподвижного препятствия, размеры которого не позволяют осуществить его безопасный объезд, не пересекая эту линию, а также обгона одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч".

Таким образом, водитель зеленого авто обгоняет медленный грузовик и успевает безопасно вернуться в свою полосу до перекрестка.

Правильный ответ

№6

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