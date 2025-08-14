Швидкий тест ПДР: чи може трактор обігнати велосипедиста

Що дозволено? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволяється трактористу обігнати велосипедиста у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється лише попередньо подавши звуковий сигнал. Забороняється.

Розбір задачі

Велосипедист рухається прямо, а водій трактора має намір його обігнати, хоча на ділянці встановлено знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено".

Цей знак забороняє вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т обганяти усі транспортні засоби (крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год). Тракторам забороняється обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких велосипедів, гужових возів (саней).

Правильна відповідь

№1

