Головна Авто Цікавий тест ПДР — чи може трактор обігнати велосипедиста

Цікавий тест ПДР — чи може трактор обігнати велосипедиста

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 07:35
Швидкий тест ПДР: чи може трактор обігнати велосипедиста
Що дозволено? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволяється трактористу обігнати велосипедиста у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється лише попередньо подавши звуковий сигнал.
  3. Забороняється.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи може трактор обігнати велосипед?

Велосипедист рухається прямо, а водій трактора має намір його обігнати, хоча на ділянці встановлено знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено".

Цей знак забороняє вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т обганяти усі транспортні засоби (крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год). Тракторам забороняється обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких велосипедів, гужових возів (саней).

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
