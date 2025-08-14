Швидкий тест ПДР: чи може трактор обігнати велосипедиста

Цікавий тест ПДР — чи може трактор обігнати велосипедиста
Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволяється трактористу обігнати велосипедиста у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється лише попередньо подавши звуковий сигнал.
- Забороняється.
Розбір задачі
Велосипедист рухається прямо, а водій трактора має намір його обігнати, хоча на ділянці встановлено знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено".
Цей знак забороняє вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т обганяти усі транспортні засоби (крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год). Тракторам забороняється обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких велосипедів, гужових возів (саней).
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
