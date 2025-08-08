Непростий тест ПДР: хто за ким проїде перехрестя

Хто останній? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Автобус, мотоцикл, бензовоз, білий автомобіль. Автобус, мотоцикл, білий автомобіль, бензовоз. Автобус, білий автомобіль, мотоцикл, бензовоз. Мотоцикл, автобус, бензовоз, білий автомобіль. Мотоцикл, білий автомобіль, автобус, бензовоз. Мотоцикл, автобус, білий автомобіль, бензовоз.

Розбір задачі

На перехресті мотоцикліст та водій білого автомобіля проїжджають прямо, а водії автобуса та бензовоза повертають ліворуч.

Останнім ділянку залишить водій білого автомобіля, адже він виїжджає з АЗС, про що свідчить знак 6.7.1 "Автозаправні станції".

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Згідно зі знаками пріоритету 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямки головної дороги", мотоцикліст та водій автобуса перебувають на головних дорогах, а водій бензовоза — на другорядній.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Отже, водій бензовоза має поступитися автобусу та мотоциклу. Своєю чергою мотоцикліст має пропустити автобус, який наближається до нього з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином порядок розʼїзду буде наступним: автобус, мотоцикл, бензовоз, біле авто.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: