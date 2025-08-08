Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Хитрий тест ПДР на перехресті — хто за ким проїде

Хитрий тест ПДР на перехресті — хто за ким проїде

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 19:45
Непростий тест ПДР: хто за ким проїде перехрестя
Хто останній? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Автобус, мотоцикл, бензовоз, білий автомобіль.
  2. Автобус, мотоцикл, білий автомобіль, бензовоз.
  3. Автобус, білий автомобіль, мотоцикл, бензовоз.
  4. Мотоцикл, автобус, бензовоз, білий автомобіль.
  5. Мотоцикл, білий автомобіль, автобус, бензовоз.
  6. Мотоцикл, автобус, білий автомобіль, бензовоз.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в якому порядку водії проїдуть перехрестя?

На перехресті мотоцикліст та водій білого автомобіля проїжджають прямо, а водії автобуса та бензовоза повертають ліворуч.

Останнім ділянку залишить водій білого автомобіля, адже він виїжджає з АЗС, про що свідчить знак 6.7.1 "Автозаправні станції".

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Згідно зі знаками пріоритету 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямки головної дороги", мотоцикліст та водій автобуса перебувають на головних дорогах, а водій бензовоза — на другорядній.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Отже, водій бензовоза має поступитися автобусу та мотоциклу. Своєю чергою мотоцикліст має пропустити автобус, який наближається до нього з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином порядок розʼїзду буде наступним: автобус, мотоцикл, бензовоз, біле авто.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації