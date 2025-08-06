Каверзний тест ПДР: хто з водіїв має поступитися

Підступний тест ПДР — хто кому має поступитися
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
На дорозі водій синього автомобіля перестроюється з лівої в праву смугу, а водій жовтої машини перебуває на смузі для розгону, про що свідчить знак 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху" та збирається влитися у потік.
Помилкою буде вважати, що на малюнку зображене одночасне перестроювання транспортних засобів. Адже за таких умов, згідно з пунктом 10.3 ПДР, водій, який знаходиться ліворуч (тобто водій синього авто), повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Але це е правильна відповідь.
Читаємо пункт 10.8 ПДР:
"Якщо в місці в’їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній та вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою".
Правильна відповідь
№1
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