Каверзний тест ПДР: хто з водіїв має поступитися

Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

На дорозі водій синього автомобіля перестроюється з лівої в праву смугу, а водій жовтої машини перебуває на смузі для розгону, про що свідчить знак 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху" та збирається влитися у потік.

Помилкою буде вважати, що на малюнку зображене одночасне перестроювання транспортних засобів. Адже за таких умов, згідно з пунктом 10.3 ПДР, водій, який знаходиться ліворуч (тобто водій синього авто), повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Але це е правильна відповідь.

Читаємо пункт 10.8 ПДР:

"Якщо в місці в’їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній та вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою".

Правильна відповідь

№1

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