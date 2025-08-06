Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Підступний тест ПДР — хто кому має поступитися

Підступний тест ПДР — хто кому має поступитися

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 19:45
Каверзний тест ПДР: хто з водіїв має поступитися
Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має поступитися дорогою?

На дорозі водій синього автомобіля перестроюється з лівої в праву смугу, а водій жовтої машини перебуває на смузі для розгону, про що свідчить знак 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху" та збирається влитися у потік.

Помилкою буде вважати, що на малюнку зображене одночасне перестроювання транспортних засобів. Адже за таких умов, згідно з пунктом 10.3 ПДР, водій, який знаходиться ліворуч (тобто водій синього авто), повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч. Але це е правильна відповідь.

Читаємо пункт 10.8 ПДР:

"Якщо в місці в’їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній та вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації