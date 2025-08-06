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Коварный тест ПДД — кто кому должен уступить

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 19:45
Каверзный тест ПДД: кто из водителей должен уступить
Кто пропускает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має поступитися дорогою?

На дороге водитель синего автомобиля перестраивается из левой в правую полосу, а водитель желтой машины находится на полосе для разгона, о чем свидетельствует знак 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения" и собирается влиться в поток.

Ошибкой будет считать, что на рисунке изображено одновременное перестроение транспортных средств. Ведь при таких условиях, согласно пункту 10.3 ПДД, водитель, который находится слева (то есть водитель синего авто), должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа. Но это не правильный ответ.

Читаем пункт 10.8 ПДД:

"Если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге".

Правильный ответ

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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