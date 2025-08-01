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Главная Авто Противоречивый тест ПДД — кто из водителей имеет преимущество

Противоречивый тест ПДД — кто из водителей имеет преимущество

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 19:45
Интересный тест ПДД: кто из водителей проедет первым
Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о дистанции, интервале и встречном разъезде. Кто из водителей проедет участок дороги первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель грузового автомобиля.
  2. Водитель легкового автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде першим?

Водители грузовика и легковушки движутся со встречных направлений. Разъезд между ними затруднен из-за дорожных работ, обозначенных знаком 1.37 "Дорожные работы".

По общему правилу, дорогу должен уступить водитель, на полосе движения которого находится препятствие. То есть водитель легковушки.

Читаем пункт 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен уступить дорогу".

Но не все так просто, ведь перед водителем легковушки установлен знак 1.6 "Крутой подъем" — это означает, что водитель белой машины движется вверх.

Поэтому продолжаем читать пункт 13.4 ПДД:

"На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 "Крутой спуск" при наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск".

На спуск движется водитель грузовика, то есть именно ему придется притормозить и пропустить белую легковушку.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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