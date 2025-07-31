Быстрый тест по ПДД: кто нарушает правила буксировки

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о буксировке и эксплуатации транспортных составов. Водитель какого транспортного средства нарушает правила, осуществляя буксировку в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель автобуса. Оба водителя нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

По дороге водитель автобуса буксует желтый автомобиль, а водитель зеленой машины — мотоцикл с боковым прицепом.

Читаем пункт 23.10 ПДД:

"Буксировка запрещается:

если фактическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормозной системой (или при ее отсутствии) превышает половину фактической массы буксирующего транспортного средства;

на гибкой сцепке во время гололеда;

если общая длина сцепленных транспортных средств превышает 22 м (маршрутных транспортных средств — 30 м);

мотоциклами без бокового прицепа , а также таких мотоциклов , мопедов или велосипедов;

, а также , мопедов или велосипедов; более одного транспортного средства (за исключением случаев, когда порядок буксировки двух и более транспортных средств согласован с уполномоченным подразделением Национальной полиции) или транспортным средством с прицепом;

автобусами".

Итак, правила нарушает только водитель автобуса.

Правильный ответ

№2

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