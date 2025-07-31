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Интересный тест ПДД — кто нарушает правила буксировки

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 19:45
Быстрый тест по ПДД: кто нарушает правила буксировки
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о буксировке и эксплуатации транспортных составов. Водитель какого транспортного средства нарушает правила, осуществляя буксировку в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель зеленого автомобиля.
  2. Водитель автобуса.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила буксирування?

По дороге водитель автобуса буксует желтый автомобиль, а водитель зеленой машины — мотоцикл с боковым прицепом.

Читаем пункт 23.10 ПДД:

"Буксировка запрещается:

  • если фактическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормозной системой (или при ее отсутствии) превышает половину фактической массы буксирующего транспортного средства;
  • на гибкой сцепке во время гололеда;
  • если общая длина сцепленных транспортных средств превышает 22 м (маршрутных транспортных средств — 30 м);
  • мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов, мопедов или велосипедов;
  • более одного транспортного средства (за исключением случаев, когда порядок буксировки двух и более транспортных средств согласован с уполномоченным подразделением Национальной полиции) или транспортным средством с прицепом;
  • автобусами".

Итак, правила нарушает только водитель автобуса.

Правильный ответ

№2

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авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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