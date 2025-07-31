Быстрый тест по ПДД: кто нарушает правила буксировки

Интересный тест ПДД — кто нарушает правила буксировки
Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 19:45
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"
Задача по теме о буксировке и эксплуатации транспортных составов. Водитель какого транспортного средства нарушает правила, осуществляя буксировку в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
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Варианты ответа
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель автобуса.
- Оба водителя нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
По дороге водитель автобуса буксует желтый автомобиль, а водитель зеленой машины — мотоцикл с боковым прицепом.
Читаем пункт 23.10 ПДД:
"Буксировка запрещается:
- если фактическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормозной системой (или при ее отсутствии) превышает половину фактической массы буксирующего транспортного средства;
- на гибкой сцепке во время гололеда;
- если общая длина сцепленных транспортных средств превышает 22 м (маршрутных транспортных средств — 30 м);
- мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов, мопедов или велосипедов;
- более одного транспортного средства (за исключением случаев, когда порядок буксировки двух и более транспортных средств согласован с уполномоченным подразделением Национальной полиции) или транспортным средством с прицепом;
- автобусами".
Итак, правила нарушает только водитель автобуса.
Правильный ответ
№2
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