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Главная Авто Коварный тест ПДД — как обогнать трамвай

Коварный тест ПДД — как обогнать трамвай

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 19:45
Полезный тест ПДД: как правильно обогнать трамвай
Как обогнать? Рисунок: auto-swiat.pl

Задача по темам о расположении транспортных средств на дороге, об обгоне и о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств. Разрешено ли водителю красного автомобиля обогнать трамвай с левой стороны в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Auto Swiat.

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если водитель не создаст помех другим транспортным средствам.
  3. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволено водієві обігнати трамвай?

Водитель трамвая на остановке осуществляет высадку и посадку пассажиров. В то же время водитель красного автомобиля сильно спешит, поэтому намерен обогнать трамвай, выехав на пути встречного движения.

Читаем пункт 11.9 ПДД:

"Запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления, отделенные от проезжей части трамвайные пути и разделительную полосу".

То есть водители не имеют права выезжать на встречные пути. Для ответа этого достаточно, но вспомним еще пункт 14.6 ПДД, который запрещает выполнять обгон на участках дорог с ограниченной обзорностью.

Водитель красного автомобиля не может видеть, не движется ли в данный момент встречный трамвай. Помните, из-за ограниченной обзорности даже пешеходам нужно переходить дорогу за автобусом, но перед трамваем.

Что делать водителю? Ждать и читать пункт 18.8 ПДД:

"Водитель транспортного средства должен остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, которые идут со стороны открытых дверей к (или от) трамвая, стоящего на остановке, если посадка или высадка производится с проезжей части или посадочной площадки, размещенной на ней. Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае закроются двери".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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