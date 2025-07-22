Полезный тест ПДД: как правильно обогнать трамвай

Коварный тест ПДД — как обогнать трамвай
Задача по темам о расположении транспортных средств на дороге, об обгоне и о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств. Разрешено ли водителю красного автомобиля обогнать трамвай с левой стороны в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Auto Swiat.
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если водитель не создаст помех другим транспортным средствам.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель трамвая на остановке осуществляет высадку и посадку пассажиров. В то же время водитель красного автомобиля сильно спешит, поэтому намерен обогнать трамвай, выехав на пути встречного движения.
Читаем пункт 11.9 ПДД:
"Запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления, отделенные от проезжей части трамвайные пути и разделительную полосу".
То есть водители не имеют права выезжать на встречные пути. Для ответа этого достаточно, но вспомним еще пункт 14.6 ПДД, который запрещает выполнять обгон на участках дорог с ограниченной обзорностью.
Водитель красного автомобиля не может видеть, не движется ли в данный момент встречный трамвай. Помните, из-за ограниченной обзорности даже пешеходам нужно переходить дорогу за автобусом, но перед трамваем.
Что делать водителю? Ждать и читать пункт 18.8 ПДД:
"Водитель транспортного средства должен остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, которые идут со стороны открытых дверей к (или от) трамвая, стоящего на остановке, если посадка или высадка производится с проезжей части или посадочной площадки, размещенной на ней. Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае закроются двери".
Правильный ответ
№3
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