Полезный тест ПДД: как правильно обогнать трамвай

Как обогнать? Рисунок: auto-swiat.pl

Задача по темам о расположении транспортных средств на дороге, об обгоне и о проезде пешеходных переходов и остановок транспортных средств. Разрешено ли водителю красного автомобиля обогнать трамвай с левой стороны в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Auto Swiat.

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если водитель не создаст помех другим транспортным средствам. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель трамвая на остановке осуществляет высадку и посадку пассажиров. В то же время водитель красного автомобиля сильно спешит, поэтому намерен обогнать трамвай, выехав на пути встречного движения.

Читаем пункт 11.9 ПДД:

"Запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления, отделенные от проезжей части трамвайные пути и разделительную полосу".

То есть водители не имеют права выезжать на встречные пути. Для ответа этого достаточно, но вспомним еще пункт 14.6 ПДД, который запрещает выполнять обгон на участках дорог с ограниченной обзорностью.

Водитель красного автомобиля не может видеть, не движется ли в данный момент встречный трамвай. Помните, из-за ограниченной обзорности даже пешеходам нужно переходить дорогу за автобусом, но перед трамваем.

Что делать водителю? Ждать и читать пункт 18.8 ПДД:

"Водитель транспортного средства должен остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, которые идут со стороны открытых дверей к (или от) трамвая, стоящего на остановке, если посадка или высадка производится с проезжей части или посадочной площадки, размещенной на ней. Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае закроются двери".

Правильный ответ

№3

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