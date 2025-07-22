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Головна Авто Підступний тест ПДР — як обігнати трамвай

Підступний тест ПДР — як обігнати трамвай

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 19:45
Корисний тест ПДР: як правильно обігнати трамвай
Як обігнати? Малюнок: auto-swiat.pl

Задача з тем про розташування транспортних засобів на дорозі, про обгін та про проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Чи дозволено водію червоного автомобіля обігнати трамвай з лівого боку у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Auto Swiat.

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо водій не створить перешкод іншим транспортним засобам.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволено водієві обігнати трамвай?

Водій трамвая на зупинці здійснює висадку та посадку пасажирів. Водночас водій червоного автомобіля сильно поспішає, тому має намір обігнати трамвай, виїхавши на колію зустрічного руху.

Читаємо пункт 11.9 ПДР:

"Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу".

Тобто водії не мають права виїжджати на зустрічні колії. Для відповіді цього достатньо, але згадаємо ще пункт 14.6 ПДР, який забороняє виконувати обгін на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю.

Водій червоного автомобіля не може бачити, чи не рухається наразі зустрічний трамвай. Памʼятайте, через обмежену оглядовість навіть пішоходам належить переходити дорогу за автобусом, але перед трамваєм.

Що робити водієві? Чекати та читати пункт 18.8 ПДР:

"Водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей до (або від) трамвая, що стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини чи посадкового майданчика, розміщеного на ній. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину і в трамваї зачиняться двері".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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