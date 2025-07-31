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Головна Авто Цікавий тест ПДР — хто порушує правила буксирування

Цікавий тест ПДР — хто порушує правила буксирування

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 19:45
Швидкий тест з ПДР: хто порушує правила буксирування
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про буксирування та експлуатацію транспортних складів. Водій якого транспортного засобу порушує правила, здійснюючи буксирування у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій зеленого автомобіля.
  2. Водій автобуса.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила буксирування?

По дорозі водій автобуса буксує жовтий автомобіль, а водій зеленої машини — мотоцикл з боковим причепом.

Читаємо пункт 23.10 ПДР:

"Буксирування забороняється:

  • якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою (або за її відсутності) перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує;
  • на гнучкому зчепленні під час ожеледиці;
  • якщо загальна довжина зчеплених транспортних засобів перевищує 22 м (маршрутних транспортних засобів — 30 м);
  • мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів;
  • більше одного транспортного засобу (за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з уповноваженим підрозділом Національної поліції) або транспортним засобом з причепом;
  • автобусами".

Отже, правила порушує лише водій автобуса.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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