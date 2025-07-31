Швидкий тест з ПДР: хто порушує правила буксирування

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про буксирування та експлуатацію транспортних складів. Водій якого транспортного засобу порушує правила, здійснюючи буксирування у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій автобуса. Обидва водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

По дорозі водій автобуса буксує жовтий автомобіль, а водій зеленої машини — мотоцикл з боковим причепом.

Читаємо пункт 23.10 ПДР:

"Буксирування забороняється:

якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою (або за її відсутності) перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує;

на гнучкому зчепленні під час ожеледиці;

якщо загальна довжина зчеплених транспортних засобів перевищує 22 м (маршрутних транспортних засобів — 30 м);

мотоциклами без бокового причепа , а також таких мотоциклів , мопедів чи велосипедів;

, а також , мопедів чи велосипедів; більше одного транспортного засобу (за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з уповноваженим підрозділом Національної поліції) або транспортним засобом з причепом;

автобусами".

Отже, правила порушує лише водій автобуса.

Правильна відповідь

№2

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