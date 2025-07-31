Швидкий тест з ПДР: хто порушує правила буксирування

Цікавий тест ПДР — хто порушує правила буксирування
Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 19:45
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"
Задача з теми про буксирування та експлуатацію транспортних складів. Водій якого транспортного засобу порушує правила, здійснюючи буксирування у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
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Варіанти відповіді
- Водій зеленого автомобіля.
- Водій автобуса.
- Обидва водії порушують правила.
- Жоден з водіїв не порушує правила.
Розбір задачі
По дорозі водій автобуса буксує жовтий автомобіль, а водій зеленої машини — мотоцикл з боковим причепом.
Читаємо пункт 23.10 ПДР:
"Буксирування забороняється:
- якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою (або за її відсутності) перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує;
- на гнучкому зчепленні під час ожеледиці;
- якщо загальна довжина зчеплених транспортних засобів перевищує 22 м (маршрутних транспортних засобів — 30 м);
- мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів;
- більше одного транспортного засобу (за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з уповноваженим підрозділом Національної поліції) або транспортним засобом з причепом;
- автобусами".
Отже, правила порушує лише водій автобуса.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
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