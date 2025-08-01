Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Полезный тест ПДД — разрешен ли обгон двух авто

Полезный тест ПДД — разрешен ли обгон двух авто

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 07:35
Интересный тест ПДД: разрешен ли обгон двух авто
Есть ли нарушения? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю красного автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если обе полосы впереди заняты.
  3. Разрешено, если скорость автомобилей впереди менее 30 км/ч.
  4. Разрешено при условиях, указанных в вариантах 2 и 3.
  5. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений обгін двох авто?

Реклама

На участке дороги водители синего и зеленого автомобилей едут прямо, а водитель красной машины намерен их обогнать.

Встречные полосы движения между собой разделены сплошной линией дорожной разметки, которую можно пересекать как исключение для обгона одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Реклама

Но дорога в изображенной ситуации имеет две полосы для движения в одном направлении и одну — в другом. Поэтому читаем пункт 11.4 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, которые имеют по меньшей мере две полосы для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги".

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации