Интересный тест ПДД: разрешен ли обгон двух авто

Есть ли нарушения? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю красного автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если обе полосы впереди заняты. Разрешено, если скорость автомобилей впереди менее 30 км/ч. Разрешено при условиях, указанных в вариантах 2 и 3. Запрещено.

Разбор задачи

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На участке дороги водители синего и зеленого автомобилей едут прямо, а водитель красной машины намерен их обогнать.

Встречные полосы движения между собой разделены сплошной линией дорожной разметки, которую можно пересекать как исключение для обгона одиночных транспортных средств, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

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Но дорога в изображенной ситуации имеет две полосы для движения в одном направлении и одну — в другом. Поэтому читаем пункт 11.4 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, которые имеют по меньшей мере две полосы для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения сторону дороги".

Правильный ответ

№5

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