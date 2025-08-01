Цікавий тест ПДР: чи дозволений обгін двох авто

Чи є порушення? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водію червоного автомобіля виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо обидві смуги попереду зайняті. Дозволено, якщо швидкість автомобілів попереду менш як 30 км/год. Дозволено за умов, зазначених у варіантах 2 та 3. Заборонено.

Розбір задачі

На ділянці дороги водії синього та зеленого автомобілів їдуть прямо, а водій червоної машини має намір їх обігнати.

Зустрічні смуги руху між собою розділені суцільною лінією дорожньої розмітки, яку можна перетинати як виключення для обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

Але дорога у зображеній ситуації має дві смуги для руху в одному напрямку та одну — в іншому. Тому читаємо пункт 11.4 ПДР:

"На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги".

Правильна відповідь

№5

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