Експрес-тест ПДР: чи дозволений обгін попутного авто

Швидкий тест ПДР — чи дозволений обгін
Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень ПДР, а також з теми про обгін. Чи дозволено вам виконати обгін попутної машини у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
На ділянці дороги ви маєте намір обігнати попутний автомобіль. Попереду ви бачите знак 1.23.1 "Прилягання другорядної дороги", який відповідно попереджає про прилягання другорядної дороги з правого боку.
Що таке прилягання дороги? Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Перехрестя — місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні".
Знак 1.23.1 встановлюється у населених пунктах на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. Тобто перехрестя вже зовсім поруч.
А згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін на перехресті заборонено.
Правильна відповідь
№2
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