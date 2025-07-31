Експрес-тест ПДР: чи дозволений обгін попутного авто

Можна обігнати? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та загальних положень ПДР, а також з теми про обгін. Чи дозволено вам виконати обгін попутної машини у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На ділянці дороги ви маєте намір обігнати попутний автомобіль. Попереду ви бачите знак 1.23.1 "Прилягання другорядної дороги", який відповідно попереджає про прилягання другорядної дороги з правого боку.

Що таке прилягання дороги? Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Перехрестя — місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні".

Знак 1.23.1 встановлюється у населених пунктах на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. Тобто перехрестя вже зовсім поруч.

А згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін на перехресті заборонено.

Правильна відповідь

№2

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