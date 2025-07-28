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Головна Авто Підступний тест ПДР — чи дозволений водію карколомний розворот

Підступний тест ПДР — чи дозволений водію карколомний розворот

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 07:35
Швидкий тест ПДР: чи дозволений водію карколомний розворот
Чи порушує водій? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволений водію поворот праворуч та вʼїзд на територію магазину у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволений.
  2. Дозволений, якщо авто нікому не заважає.
  3. Дозволений, якщо водій там працює.
  4. Заборонений.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений поворот праворуч?

На перехресті водій жовтого автомобіля має намір виконати два поспіль повороти праворуч (й виходить щось схоже на розворот), та потрапити на територію магазину.

На ділянці встановлено знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє їхати лише у вказаному напрямку. Якщо знак встановлено вже поза перехрестям, як у зображеній ситуації, то він діє до найближчого перехрестя.

Тобто водій жовтої машини не повинен порушувати вимоги знаку 4.1. Але з них є виключення. Наприклад, не дотримуватися вимог знака "Рух прямо" можуть транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Також він не забороняє поворот праворуч у двори, на автозаправні станції, місця стоянок та на інші прилеглі до дороги території, такі як територія магазину.

Тобто водій жовтого автомобіля має повне право на зображений маневр.

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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