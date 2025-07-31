Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Быстрый тест ПДД — разрешен ли обгон

Быстрый тест ПДД — разрешен ли обгон

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 07:35
Экспресс-тест ПДД: разрешен ли обгон попутного авто
Можно обогнать? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и общих положений ПДД, а также по теме про обгон. Разрешено ли вам выполнить обгон попутной машины в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений обгін?

На участке дороги вы намерены обогнать попутный автомобиль. Впереди вы видите знак 1.23.1 "Примыкание второстепенной дороги", который соответственно предупреждает о примыкании второстепенной дороги с правой стороны.

Что такое примыкание дороги? Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне".

Знак 1.23.1 устанавливается в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. То есть перекресток уже совсем рядом.

А согласно пункту 14.6 ПДД, обгон на перекрестке запрещен.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации