Экспресс-тест ПДД: разрешен ли обгон попутного авто

Можно обогнать? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и общих положений ПДД, а также по теме про обгон. Разрешено ли вам выполнить обгон попутной машины в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На участке дороги вы намерены обогнать попутный автомобиль. Впереди вы видите знак 1.23.1 "Примыкание второстепенной дороги", который соответственно предупреждает о примыкании второстепенной дороги с правой стороны.

Что такое примыкание дороги? Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне".

Знак 1.23.1 устанавливается в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. То есть перекресток уже совсем рядом.

А согласно пункту 14.6 ПДД, обгон на перекрестке запрещен.

Правильный ответ

№2

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