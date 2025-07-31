Экспресс-тест ПДД: разрешен ли обгон попутного авто

Быстрый тест ПДД — разрешен ли обгон
Задача на знание дорожных знаков и общих положений ПДД, а также по теме про обгон. Разрешено ли вам выполнить обгон попутной машины в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
На участке дороги вы намерены обогнать попутный автомобиль. Впереди вы видите знак 1.23.1 "Примыкание второстепенной дороги", который соответственно предупреждает о примыкании второстепенной дороги с правой стороны.
Что такое примыкание дороги? Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне".
Знак 1.23.1 устанавливается в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. То есть перекресток уже совсем рядом.
А согласно пункту 14.6 ПДД, обгон на перекрестке запрещен.
Правильный ответ
№2
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