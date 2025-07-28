Экспресс-тест ПДД: какому трамваю нужно уступить дорогу

Кому уступить дорогу? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о преимуществе маршрутных транспортных средств. Какому трамваю обязан уступить дорогу водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красному трамваю. Желтому трамваю. Обоим трамваям. Ни одному трамваю.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля должен был пропустить оба трамвая даже если бы это был нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, ведь в таких случаях трамвай всегда имеет преимущество над нерельсовыми транспортными средствами.

Но в изображенной ситуации даже нет перекрестка — трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств вне перекрестка, о чем свидетельствует знак 1.20 "Пересечение с трамвайными путями".

Поэтому читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Правильный ответ

№3

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