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Главная Авто Быстрый тест ПДД — какому трамваю нужно уступить дорогу

Быстрый тест ПДД — какому трамваю нужно уступить дорогу

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 19:45
Экспресс-тест ПДД: какому трамваю нужно уступить дорогу
Кому уступить дорогу? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о преимуществе маршрутных транспортных средств. Какому трамваю обязан уступить дорогу водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Красному трамваю.
  2. Желтому трамваю.
  3. Обоим трамваям.
  4. Ни одному трамваю.

Разбор задачи

Тест з ПДР: якому трамваю має поступитися авто?

Водитель белого автомобиля должен был пропустить оба трамвая даже если бы это был нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, ведь в таких случаях трамвай всегда имеет преимущество над нерельсовыми транспортными средствами.

Но в изображенной ситуации даже нет перекрестка — трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств вне перекрестка, о чем свидетельствует знак 1.20 "Пересечение с трамвайными путями".

Поэтому читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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