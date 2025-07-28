Экспресс-тест ПДД: какому трамваю нужно уступить дорогу

Быстрый тест ПДД — какому трамваю нужно уступить дорогу
Задача по теме о преимуществе маршрутных транспортных средств. Какому трамваю обязан уступить дорогу водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Красному трамваю.
- Желтому трамваю.
- Обоим трамваям.
- Ни одному трамваю.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля должен был пропустить оба трамвая даже если бы это был нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, ведь в таких случаях трамвай всегда имеет преимущество над нерельсовыми транспортными средствами.
Но в изображенной ситуации даже нет перекрестка — трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств вне перекрестка, о чем свидетельствует знак 1.20 "Пересечение с трамвайными путями".
Поэтому читаем пункт 17.3 ПДД:
"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".
Правильный ответ
№3
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!