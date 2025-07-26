Быстрый тест ПДД: кто из водителей должен уступить

Кто первый? Рисунок: auto-swiat.pl

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Auto Swiat.

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Должны разъехаться по договоренности.

Разбор задачи

На участке трехполосной дороги водители красного и белого автомобилей намерены одновременно перестроиться в среднюю полосу.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа".

Слева находится белый автомобиль.

Правильный ответ

№1

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