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Главная Авто Экспресс-тест ПДД — кто кому должен уступить

Экспресс-тест ПДД — кто кому должен уступить

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 11:25
Быстрый тест ПДД: кто из водителей должен уступить
Кто первый? Рисунок: auto-swiat.pl

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Auto Swiat.

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Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Должны разъехаться по договоренности.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв має поступитися?

На участке трехполосной дороги водители красного и белого автомобилей намерены одновременно перестроиться в среднюю полосу.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа".

Слева находится белый автомобиль.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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