Быстрый тест ПДД: кто из водителей должен уступить

Экспресс-тест ПДД — кто кому должен уступить
Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 11:25
Кто первый? Рисунок: auto-swiat.pl
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Auto Swiat.
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Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Должны разъехаться по договоренности.
Разбор задачи
На участке трехполосной дороги водители красного и белого автомобилей намерены одновременно перестроиться в среднюю полосу.
Читаем пункт 10.3 ПДД:
"При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа".
Слева находится белый автомобиль.
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
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