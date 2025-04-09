Тест ПДД — в каком направлении разрешено движение на перекрестке

Куда можно? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. В каком направлении может проехать водитель красного авто без нарушения правил?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

А и Б. Б. Б и В. Во всех направлениях.

Разбор задачи

На перекрестке водителю красного автомобиля предлагается три направления для дальнейшего движения: направо (А), прямо (Б) и налево (В).

На участке установлен дорожный знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает проезд только в указанных направлениях. То есть знак запрещает поворот налево, и позволяет проезд прямо и направо.

Но не все так просто.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Так как водитель красного автомобиля находится на левой полосе, то повернуть направо он не может.

Правильный ответ №2

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