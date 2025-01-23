Быстрый тест по ПДД - разрешен ли водителю легковушки поворот налево

Можно повернуть? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача по теме о разметке и о движении в жилой и пешеходной зоне. Разрешается ли водителю красного автомобиля повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается при условии предоставления приоритета грузовому автомобилю. Запрещается.

Разбор задачи

На участке дороги водитель красного автомобиля намерен повернуть налево. При выезде на дорогу нанесена разметка 1.16.1. Это направляющий островок, который разделяет транспортные потоки противоположных направлений. Такие островки следует проезжать с правой стороны, но поворот налево в изображенной ситуации не запрещен.

При выезде установлен дорожный знак 5.35 "Конец жилой зоны". Это означает, что водитель красного автомобиля покидает эту зону.

Читаем пункт 26.4 ПДД:

"Во время выезда из жилой и пешеходной зоны водители должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения".

Следовательно, водитель красного автомобиля перед тем как повернуть налево должен уступить дорогу грузовику.

Правильный ответ №2

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